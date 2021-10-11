В мире число заражений коронавирусом превысило 238,65 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 238652522 (+279843за сутки) по данным Worldometer на 6:36 11 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4867293 (+4164) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 17936865 (-67280) человек, из них 82450 (-235) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 215848364 (+342959) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 45204373 (+24694) случаями заражения, Индия – 33971293 (+19018), Бразилия – 21575820 (+8639), Великобритания – 8154306 (+34574) и Россия – 775365 (+28647). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 34574, Россия – 28647, Турция – 28370, США – 28370, Индия – 19018. Беларусь (1979) – на 25 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 733575, Бразилия – 601047, Индия – 450814, Мексика – 281958 и Россия – 216415. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 962, США – 517, Мексика – 348, Иран – 222, Румыния – 211. Беларусь – на 47 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 557772 случая заражения коронавирусом и 4289 смертей.