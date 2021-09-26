В мире число заражений коронавирусом превысило 232,28 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 232284754 (+368691 за сутки) по данным Worldometer на 6:52 26 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4757425 (+5818) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18630475 (-7114) человек, из них 94895 (-431) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 208896854 (+369987) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 43725604 (+54114) случаями заражения, Индия – 33651221 (+28149), Бразилия – 21343304 (+15688), Великобритания – 7631233 (+31348) и Россия – 7398415 (+22041). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 54114, Великобритания – 31348, Индия – 28149, Турция – 26145, Россия – 22041. Беларусь (1987) – на 31 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 706058, Бразилия – 594246, Индия – 446948, Мексика – 274703 и Россия – 203095. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 822, США – 765, Мексика – 564, Бразилия – 548, Иран – 290. Беларусь – на 52 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 528229 случаев заражения коронавирусом и 4081 смерть.