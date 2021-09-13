Последнее обновление: 13.09.2021 13:11

СК РБ сообщил о более 1600 уголовных дел только в Минске по фактам массовых мероприятий

С июля 2020 года только в Минске возбуждено более 1600 уголовных дел по фактам массовых мероприятий, сообщил в воскресенье в эфире белорусского ТВ начальник УСК по Минску Сергей Паско.

По его словам, в суды направлены дела по обвинению более 400 человек.

Паско сообщил, что в настоящий момент расследуется уголовное дело, в рамках которого за решеткой находятся около 50 человек.

Глава УСК по Минку также рассказал о группе анархистов, которая сформировалась задолго до президентских выборов 2020 года и отрабатывала свою деятельность на аккумуляторном заводе в Бресте.

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