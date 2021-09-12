Последнее обновление: 12.09.2021 13:52

В мире число заражений коронавирусом превысило 225,47 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 225478589 (+358539 за сутки) по данным Worldometer на 6:36 13 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4644170 (+5390) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18776518 (-40171) человек, из них 102907 (-530) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 202057901 (+393320) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 41853362 (+35450) случаями заражения, Индия – 33263542 (+31374), Бразилия – 20999779 (+10615), Великобритания – 7226276 (+29173) и Россия – 7140070 (+18554). Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 35450, Индия – 31374, Великобритания – 29173, Филиппины – 21441, Турция – 21352. Беларусь (1907) – на 33 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 677988, Бразилия – 586882, Индия – 442907, Мексика – 267524 и Перу – 198764. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 788, Мексика – 675, Иран – 487, Бразилия – 292, Малайзия – 292. Беларусь – на 52 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 503073 случая заражения коронавирусом и 3917 смертей.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование