В мире число заражений коронавирусом превысило 225,47 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 225478589 (+358539 за сутки) по данным Worldometer на 6:36 13 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4644170 (+5390) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18776518 (-40171) человек, из них 102907 (-530) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 202057901 (+393320) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 41853362 (+35450) случаями заражения, Индия – 33263542 (+31374), Бразилия – 20999779 (+10615), Великобритания – 7226276 (+29173) и Россия – 7140070 (+18554). Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 35450, Индия – 31374, Великобритания – 29173, Филиппины – 21441, Турция – 21352. Беларусь (1907) – на 33 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 677988, Бразилия – 586882, Индия – 442907, Мексика – 267524 и Перу – 198764. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 788, Мексика – 675, Иран – 487, Бразилия – 292, Малайзия – 292. Беларусь – на 52 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 503073 случая заражения коронавирусом и 3917 смертей.