В мире число заражений коронавирусом превысило 224,67 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 224674538 (+626741 за сутки) по данным Worldometer на 9:27 11 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4631228 (+10048) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18817107 (+40104) человек, из них 103620 (-167) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 201226203 (+576589) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 41741693 (+171125) случаями заражения, Индия – 33200877 (+37873), Бразилия – 20974850 (+15951), Великобритания – 7168806 (+37622) и Россия – 7102625 (+18341). Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 171125, Индия – 37873, Великобритания – 37622, Турция – 23562, Малайзия – 21176. Беларусь (1859) – на 47 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 677017, Бразилия – 585923, Индия – 442350, Мексика – 266150 и Перу – 198673. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1761, Россия – 789, Мексика – 730, Бразилия – 718, Иран – 445. Беларусь – на 59 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 499279 случаев заражения коронавирусом и 3893 смерти.