В мире число заражений коронавирусом превысило 225,12 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 225120050 (+445512 за сутки) по данным Worldometer на 9:34 12 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4638780 (+7552) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18816689 (-418) человек, из них 103437 (-183) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 201664581 (+438378) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 41816668 (+72203) случаями заражения, Индия – 33232168 (+31291), Бразилия – 20989164 (+14314), Великобритания – 7197662 (+29547) и Россия – 7121516 (+18891). Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 72203, Индия – 31291, Великобритания – 29547, Филиппины – 26303, Турция – 22923. Беларусь (1887) – на 40 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 677737, Бразилия – 586590, Индия – 442688, Мексика – 266849 и Перу – 198728. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 796, США – 719, Мексика – 699, Бразилия – 667, Малайзия – 592. Беларусь – на 55 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 501166 случаев заражения коронавирусом и 3905 смертей.