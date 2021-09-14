В мире число заражений коронавирусом превысило 226,1 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 226104062 (+625473 за сутки) по данным Worldometer на 6:06 14 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4652640 (+8470) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18713819 (-62699) человек, из них 102383 (-524) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 202737603 (+679702) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 42140103 (+109432) случаями заражения, Индия – 33288021 (+24479), Бразилия – 21006424 (+6645), Великобритания – 7256559 (+30825) и Россия – 7158248 (+18178). Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 109432, Великобритания – 30825, Турция – 24613, Индия – 24479, Иран – 22541. Беларусь (1888) – на 36 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 680274, Бразилия – 587138, Индия – 443247, Мексика – 267748 и Перу – 198799. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 815, Россия – 719, Иран – 448, Малайзия – 413, Индия – 340. Беларусь – на 59 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 504961 случай заражения коронавирусом и 3929 смертей.