В мире число заражений коронавирусом превысило 224,04 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 224047797 (+616035 за сутки) по данным Worldometer на 8:24 10 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4621180 (+10896) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18777003 (-100949) человека, из них 103787 (-195) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 200649614 (+706088) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 41561156 (+160748) случаями заражения, Индия – 33163004 (+24148), Бразилия – 20958899 (+30891), Великобритания – 7132072 (+38013) и Россия – 7084284 (+18380). Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 160748, Великобритания – 38013, Бразилия – 30891, Иран – 26821, Индия – 24148. Беларусь (1842) – на 46 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 674547, Бразилия – 585205, Индия – 442046, Мексика – 265420 и Перу – 198621. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1929, Мексика – 879, Россия – 794, Бразилия – 747, Иран – 505. Беларусь – на 64 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 497420 случаев заражения коронавирусом и 3882 смерти.