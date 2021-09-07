В мире число заражений коронавирусом превысило 221,98 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 221982110 (+426586 за сутки) по данным Worldometer на 7:22 7 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4588986 (+7056) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18806356 (-110757) человек, из них 104948 (-631) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 198586768 (+530287) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 40865794 (+39644) случаями заражения, Индия – 33057320 (+30184), Бразилия – 20899933 (+9154), Россия – 7030455 (+17856) и Великобритания – 7018927 (+41192). Беларусь – на 54 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 41192, США – 39644, Индия – 30184, Иран – 27579, Филиппины – 22415. Беларусь (1473) – на 39 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 666559, Бразилия – 583866, Индия – 441075, Мексика – 263140 и Перу – 198523. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 790, Индонезия – 612, Иран – 583, Вьетнам – 311, Индия – 290. Беларусь – на 65 (-11) месте.

В Беларуси официально подтверждены 492399 случаев заражения коронавирусом и 3847 смертей.