В мире число заражений коронавирусом превысило 208,01 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 208019700 (+472765 за сутки) по данным Worldometer на 11:14 16 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4375028 (+7597) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17155942 (+20841) человека, из них 106713 (+198) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 186488730 (+444327) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 37466718 (+30883) случаями заражения, Индия – 32225175 (+33221), Бразилия – 20364099 (+13957), Россия – 6600836 (+21624) и Франция – 6471035 (+21172). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Иран – 36736, Индия – 33221, США – 30883, Великобритания – 26750, Мексика – 23642. Беларусь (1305) – на 42 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 637561, Бразилия – 569218, Индия – 431674, Мексика – 248167 и Перу – 197393. Беларусь – на 84 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1222, Россия – 816, Мексика – 753, Иран – 620, Индия – 421. Беларусь – на 53 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 461303 случая заражения коронавирусом и 3604 смерти.