В мире число заражений коронавирусом превысило 207,54 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 207546935 (+502262 за сутки) по данным Worldometer на 10:34 15 августа 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4367431 (+7724) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17135101 (+99529) человек, из них 106515 (+3008) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 186044403 (+395009) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 37435835 (+71135) случаями заражения, Индия – 32191954 (+36127), Бразилия – 20350142 (+31142), Россия – 6579212 (+22144) и Франция – 6449863 (+24427). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 71135, Индия – 36127, Бразилия – 31142, Иран – 29700, Великобритания – 29520. Беларусь (1151) – на 48 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 637439, Бразилия – 568833, Индия – 431253, Мексика – 247414 и Перу – 197340. Беларусь – на 84 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индонезия – 1270, Бразилия – 919, Россия – 819, Мексика – 603, Индия – 491. Беларусь – на 54 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 459998 случаев заражения коронавирусом и 3593 смерти.