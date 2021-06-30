В мире число заражений коронавирусом превысило 182,59 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 182592103 (+389705 за сутки) по данным Worldometer на 8:28 30 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3953971 (+8294) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11432824 (-59801) человека, из них 79918 (-504) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 167205308 (+441212) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34527493 (+11427) случаями заражения, Индия – 30361699 (+45699), Бразилия – 18513305 (+64903), Франция – 5772844 (+2314) и Россия – 5493557 (+20616). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 64903, Индия – 45699, Колумбия – 25880, Аргентина – 24065, Россия – 20616. Беларусь (495) – на 62 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 619980, Бразилия – 516119, Индия – 398484, Мексика – 232608 и Перу – 192163. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1917, Индия – 816, Россия – 652, Колумбия – 608, Аргентина – 526. Беларусь – на 55 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 416275 случаев заражения коронавирусом и 3132 смерти.