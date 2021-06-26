В мире число заражений коронавирусом превысило 181,26 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 181262369 (+486114 за сутки) по данным Worldometer на 15:09 26 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3927015 (+10769) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11495247 (+59316) человек, из них 80648 (-380) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 165840107 (+416029) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34482672 (+15537) случаями заражения, Индия – 30182469 (+49052), Бразилия – 18322760 (+79277), Франция – 5766315 (+1986) и Россия – 5409088 (+20393). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 79277, Индия – 49052, Колумбия – 32733, Аргентина – 24023, Россия – 20393. Беларусь (813) – на 56 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 619152, Бразилия – 511272, Индия – 394524, Мексика – 232068 и Перу – 191447. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1990, Индия – 1186, Колумбия – 685, Россия – 601, Аргентина – 541. Беларусь – на 51 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 413952 случая заражения коронавирусом и 3093 смерти.