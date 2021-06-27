В мире число заражений коронавирусом превысило 181,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 181559092 (+296723 за сутки) по данным Worldometer на 8:59 27 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3932982 (+5967) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11537586 (+42339) человек, из них 80670 (+22) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 166088524 (+248417) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34490134 (+6586) случаями заражения, Индия – 30232320 (+49851), Бразилия – 18386894 (+64134), Франция – 5768443 (+2128) и Россия – 5430753 (+21665). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 64134, Индия – 49851, Колумбия – 33594, Россия – 21665, Индонезия – 21095. Беларусь (778) – на 51 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 619343, Бразилия – 512819, Индия – 395780, Мексика – 232346 и Перу – 191584. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1547, Индия – 1256, Колумбия – 693, Россия – 619, Индонезия – 358. Беларусь – на 52 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 414730 случаев заражения коронавирусом и 3103 смерти.