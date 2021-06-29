ВОЗ: Наличие антител не гарантирует защиту от вируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации.

Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает РБК.

«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в «обычных тестах» обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — сказала Вуйнович.

Тест на антитела, или серологическое исследование, — это проведение анализа на антитела в сыворотке крови. Антитела являются частью иммунной реакции организма на инфекцию. Антитела, которые работают против SARS-CoV-2 — вируса, который вызывает COVID-19, — обычно обнаруживаются в первые несколько недель после заражения. Наличие антител указывает на то, что человек был инфицирован SARS-CoV-2, независимо от того, протекала ли инфекция в тяжелой, легкой или бессимптомной форме.

Представитель ВОЗ пояснила, что «исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне и предназначены для научных целей, а не для принятия решений в режиме реального времени в период пандемии». «В целом ВОЗ рекомендует вакцинацию как лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета», — сказала Вуйнович.

ВОЗ заявляет, что тестирование на антитела помогает «ретроспективно определить масштабы вспышки или распространенности инфекции в изучаемой популяции». Такие исследования «дают более полную картину того, какая часть популяции инфицирована SARS-CoV-2, позволяя выявлять случаи инфицирования, не выявленные в ходе планового или активного эпиднадзора».

В недавнем интервью ТАСС Вуйнович заявила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, вакцина не может нанести какой-то вред из-за их наличия. «Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — сказала представитель ВОЗ.

Тест на антитела, по ее словам, определяет сам факт наличия антител в крови пациента, но не определяет уровень его иммунитета. «Определение того, какой у вас уровень иммунитета, требует научную лабораторию, очень специфические лабораторные тесты, высокообразованных специалистов, которые смогут сказать: да, у вас достаточно высок, и вы будете защищены», — говорит Вуйнович.

Позицию ВОЗ о тестировании на антитела поддерживают и зарубежные эксперты в области иммунологии и вирусологии. Эксперт по инфекционным заболеваниям, исполнительный директор Института глобального здравоохранения и профессор медицины и биомедицинской инженерии Северо-Западного университета в Чикаго Роб Мерфи в беседе с The Washington Post (WP) говорил, что иммунитет, обеспечиваемый антителами, представляет собой «сложный механизм». По его словам, результаты тестирования на антитела «могут рассказать о прошлом воздействии вируса» на организм человека.

«Но это ничего не меняет. Это не меняет того факта, что вы можете снова заразиться вирусом, и он (иммунитет) может не предложить вам достаточной защиты от существующих вариантов», — поясняет эксперт. Мерфи говорит о бесполезности тестирования на антитела при принятии решения о вакцинации. «Даже если у вас положительный результат, все равно лучше вакцинироваться. Если у вас отрицательный результат, вам тоже лучше вакцинироваться», — сказал эксперт.

С ним согласна заведующая кафедрой иммунологии и инфекционных заболеваний Гарвардской школы общественного здравоохранения TH Chan Сара Форчун. «Не пытайтесь предугадать, нужна ли вам вакцина. Просто сделайте прививку», — говорила она в беседе с WP.