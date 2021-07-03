В мире число заражений коронавирусом превысило 183,86 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 183867919 (+436361 за сутки) по данным Worldometer на 9:50 3 июля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3980343 (+8672) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11592586 (+71554) человек, из них 78057 (-682) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 168294990 (+356135) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34580198 (+18399) случаями заражения, Индия – 30501189 (+47252), Бразилия – 18687469 (+65165), Франция – 5780648 (+2683) и Россия – 5561360 (+23218). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 65165, Индия – 47252, Колумбия – 28005, Великобритания – 27125, Индонезия – 25830. Беларусь (1118) – на 47 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 621161, Бразилия – 522068, Индия – 401068, Мексика – 233248 и Перу – 192902. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1879, Индия – 797, Россия – 679, Аргентина – 610, Колумбия – 586. Беларусь – на 56 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 419330 случаев заражения коронавирусом и 3164 смерти.