В мире число заражений коронавирусом превысило 181,87 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 181871502 (+312410 за сутки) по данным Worldometer на 8:35 28 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3939215 (+6233) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11544059 (+6473) человек, из них 80440 (-230) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 166388228 (+299704) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34494677 (+4740) случаями заражения, Индия – 30278963 (+46643), Бразилия – 18420598 (+33704), Франция – 5770021 (+1578) и Россия – 5451291 (+20538). Беларусь – на 51 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 46643, Бразилия – 33704, Колумбия – 32376, Индонезия – 21342, Россия – 20538. Беларусь (609) – на 53 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 619424, Бразилия – 513544, Индия – 396761, Мексика – 232521 и Перу – 191899. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 981, Бразилия – 725, Колумбия – 664, Россия – 599, Индонезия – 409. Беларусь – на 54 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 415339 случаев заражения коронавирусом и 3113 смертей.