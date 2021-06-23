В мире число заражений коронавирусом превысило 179,93 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 179937463 (+382835 за сутки) по данным Worldometer на 10:07 23 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3898304 (+9452) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11332914 (-72789) человек, из них 81895 (-366) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 164706245 (+446172) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34434803 (+11005) случаями заражения, Индия – 30027850 (+54393), Бразилия – 18056639 (+86833), Франция – 5760002 (+2204) и Турция – 5381736 (+6143). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 86833, Индия – 54393, Колумбия – 28616, Аргентина – 21387, Россия – 16715. Беларусь (398) – на 64 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 617875, Бразилия – 504897, Индия – 390691, Мексика – 231244 и Перу – 190906. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2080, Индия – 1129, Аргентина – 791, Колумбия – 614, Россия – 546. Беларусь – на 55 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 411551 случай заражения коронавирусом и 3063 смерти.