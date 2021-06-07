Власти Беларуси учредили День народного единства назло Польше

Лукашенко указом №206 учредил очередной государственный праздник - День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, но не будет выходным днем.

Именно 17 сентября 1939 года Красная армия согласно пакту Молотова-Риббентропа вторглась на территорию Польши. В результате восточные регионы Польши были присоединены к Белорусской и Украинской советским социалистическим республикам и был завершен раздел Польши между гитлеровской Германией и СССР.

"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.