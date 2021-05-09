Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совбезу

Лукашенко подписал декрет от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя".

Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

Таким образом, в стране в случае недееспособности президента власть будет официально передана военной хунте.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.