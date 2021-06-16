Последнее обновление: 16.06.2021 16:04

Боевики ЛНР допросили Протасевича, благодарят Лукашенко

Так называемая генпрокуратура отколовшейся от Украины ЛНР утверждает, что смогла допросить Романа Протасевича, и благодарит за эту возможность Лукашенко.

«…выражаю искреннюю благодарность … Лукашенко, а также правоохранительным органам государства, в частности, Комитету Государственной Безопасности, за предоставленную следователям Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграм-канала «Nexta» Романом Протасевичем», - говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры ЛНР.

Утверждается, что «…удалось получить достаточные неопровержимые доказательства причастности фигуранта к деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки «Азов», зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 гг., использованию запрещенных средств и методов войны».

«Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела. Полагаю, что собранная нами во взаимодействии с белорусскими коллегами доказательная база также послужит основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в международные правозащитные инстанции — ЕСПЧ и МУС», - также сказано в сообщении.

«Верим, что этот первый опыт совместной работы перерастет в многолетнее плодотворное сотрудничество. Виновные в гибели мирных жителей Донбасса, а также в попытке свержения законной власти в Республике Беларусь понесут заслуженное наказание», - надеются боевики на дальнейшее сотрудничество с агрохунтой.

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