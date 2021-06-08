Глава НОК Беларуси по-прежнему курирует спецподразделения силовиков

Непризнанный президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко по-прежнему курирует спецподразделения силовиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам рабочей встречи сына с папой, непризнанным президентом Беларуси.

«Обсуждалась во время встречи не только спортивная тематика. Говорили и о проектах в различных сферах, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания президентом НОК. Как отметил [А.]Лукашенко, все они должны оставаться на контроле вплоть до завершения. Также речь шла о продолжении взаимодействия со спецподразделениями, которые Виктор Лукашенко курировал, будучи помощником президента по национальной безопасности», - говорится в сообщении.

«Здесь речь идет и о бытовых темах, касающихся семей военнослужащих, и об иных возникающих вопросах, которые при необходимости поручено продолжать держать в поле зрения», - поясняется в сообщении.