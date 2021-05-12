Последнее обновление: 12.05.2021 20:39

Россия снизила в I квартале экспорт нефтепродуктов на 14%

Доходы компаний от экспорта нефтепродуктов из России в январе-марте 2021 г. уменьшились на 14% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г., до 14,38 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Физический объем экспорта топлива за отчетный период сократился на 2,7%, до 36,728 млн тонн.

Доходы компаний от экспорта дизеля за три месяца 2021 г. снизились на 26,1%, до 5,55 млрд долларов. Объем поставок уменьшился на 10,1%, до 13,06 млн тонн.

По экспорту бензина доходы снизились на 30%, до 682,1 млн долларов, а объем - на 20,4%, до 1,49 млн тонн.

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