Россия запретит экспорт бензина на полгода с 1 марта

Правительство РФ планирует ввести запрет на экспорт бензина с 1 марта сроком на полгода, сообщила представитель вице-премьера Александра Новака.

Также планируется увеличить нормативы продаж дизельного топлива на бирже до 16%, передает Интерфакс..

Биржевые цены на бензины растут с 10 января, когда появились первые слухи о выходе в ремонт одной из установок на НПЗ "ЛУКОЙЛа" НОРСИ. Компания подтвердила это лишь 12 января, не уточнив, что это за установка и как долго она не будет работать. Позднее Минэнерго сообщило, что из-за внепланового ремонта одной из установок каталитического крекинга НОРСИ произошло снижение производства автомобильных бензинов.

Рынок нефтепродуктов в РФ сбалансирован, говорил еще 20 февраля министр энергетики Николай Шульгинов.

"Мы имеем конечно внеплановые ремонты: на нижегородском НПЗ - НОРСИ - и в Волгограде. Но сроки нам понятны, это займет несколько месяцев. Ильский завод уже вышел из ремонта. Туапсинский больше работает на экспорт, поэтому за внутренний рынок мы не очень переживаем", - пояснял Шульгинов.

"В целом с начала года производство бензина класса 5 немножко снизилось - на 1,8%, мы увеличили производство бензина класса 5 на других заводах и сбалансировали спрос и предложение уже снижением экспорта", - говорил министр.

"Экспорт бензинов класса 5 снизился на 32%, поэтому рынок сбалансирован", - уточнил Шульгинов.

По его словам, наращивается производство бензина на 5% на других НПЗ. "У нас все под контролем", - подчеркивал глава ведомства.