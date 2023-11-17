Россия отменила запрет на экспорт бензина

Власти РФ с 17 ноября отменили временный запрет на экспорт автомобильного бензина, сообщило Минэнерго РФ.

"В целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина, а также с учетом стабилизации ценовой ситуации на отечественном рынке принято решение о прекращении действия временного запрета на экспорт автомобильного бензина", - говорится в сообщении.

"В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации. В результате с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн", - утверждает ведомство.

Вместе с тем отмечается, что продолжится "мониторинг производственных и ценовых показателей» с целью «возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости».