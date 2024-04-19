Последнее обновление: 19.04.2024 15:40

ГУР Украины подтвердило поражение бомбардировщика РФ Ту-22МЗ

Один из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 РФ, которые в ночь на 19 апреля совершали ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами.

«Вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет далекого радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился. Отметим, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета во время полномасштабного вторжения России в Украину», - говорится в сообщении ГУР.

Воздушные силы Украины сообщили, что им удалось сбить две крылатые ракеты X-22.

Ранее минобороны РФ сообщило, что бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. По данным ведомства, инцидент произошел при возвращении на аэродром «после выполнения боевой задачи».

На борту самолета находились четверо летчиков, они катапультировались. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также изначально сообщил, что «двоих летчиков доставили в краевые медучреждения» и что «с места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой». Однако через полчаса он заявил, что по уточненным данным третий член экипажа Ту-22М3 погиб, а поиски четвертого продолжаются.

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