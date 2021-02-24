Последнее обновление: 24.02.2021 16:24

SpaceX испытала двигатели прототипа корабля для космических путешествий

Категории: США SpaceX

Компания SpaceX впервые провела успешное испытание трех двигателей Raptor прототипа космического корабля Starship SN10 «статическим огнем», включив их на несколько секунд.

Это важный шаг перед тестовым запуском корабля, который может состояться 25 февраля, пишет Space.com.

Испытания проводили на пусковом комплексе возле городка Бока Чика в Южном Техасе.

Предыдущие запуски прототипов SN8 и SN9 состоялись в декабре 2020 года и 2 февраля этого года.

Оба полета прошли хорошо, но при посадке SN8 и SN9 сильно ударились о посадочные площадки и взорвались.

Такие полеты являются важной частью пути развития Starship, который SpaceX рассматривает как средство, которое сделает колонизацию Марса экономически целесообразной, пишет издание.

Система Starship будет состоять из двух полностью повторно используемых частей: космического корабля высотой 50 м под названием Starship и ракеты, известной как Super Heavy.

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