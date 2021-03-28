В мире число заражений коронавирусом превысило 127,31 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 127312122 (+603674 за сутки) по данным Worldometer на 10:30 28 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2790048 (+10200) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21922082 (+442352) человека, из них 93218 (+670) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 102599992 (+421122) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30917142 (+63659) случаями заражения, Бразилия – 12490362 (+83039), Индия – 11971004 (+62631), Россия – 4510744 (+8885) и Франция – 4508575 (+42619). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 83039, США – 63659, Индия – 62631, Франция – 42619, Польша – 31757. Беларусь (1213) – на 49 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 562013, Бразилия – 310694, Мексика – 200862, Индия – 161586 и Великобритания – 126573. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3368, США – 788, Мексика – 651, Польша – 448, Россия – 387. Беларусь – на 60 (+9) месте.

В Беларуси официально подтверждены 317631 случай заражения коронавирусом и 2211 смертей.