В мире число заражений коронавирусом превысило 128,80 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 128803702 (+542101 за сутки) по данным Worldometer на 6:38 31 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2815991 (+11099) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22046366 (+68674) человек, из них 95876 (+1074) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 103941345 (+462328) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 31097154 (+62459) случаями заражения, Бразилия – 12664058 (+86704), Индия – 12148487 (+53158), Франция – 4585385 (+30702) и Россия – 4536820 (+8277). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 86704, США – 62459, Индия – 53158, Турция – 37303, Франция – 30702. Беларусь (995) – на 63 (-12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 564138, Бразилия – 317936, Мексика – 201826, Индия – 162502 и Великобритания – 126670. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3668, США – 873, Италия – 529, Польша – 461, Россия – 409. Беларусь – на 69 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 320594 случая заражения коронавирусом и 2237 смертей.