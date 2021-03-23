В мире число заражений коронавирусом превысило 124,3 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 124300248 (+441039 за сутки) по данным Worldometer на 8:39 23 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2735343 (+7663) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21282695 (-64469) человек, из них 90417 (+229) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 100282210 (+497845) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30576962 (+45748) случаями заражения, Бразилия – 12051619 (+53386), Индия – 11686330 (+40611), Россия – 4466153 (+9284) и Великобритания – 4301925 (+5342). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 53386, США – 45748, Индия – 40611, Турция – 22216, Франция – 15792. Беларусь (983) – на 54 (-8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 555945, Бразилия – 295685, Мексика – 198036, Индия – 160200 и Великобритания – 126172. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1570, США – 636, Италия – 386, Россия – 361, Франция – 343. Беларусь – на 65 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 311428 случаев заражения коронавирусом и 2166 смертей.