США и 13 стран выразили озабоченность в связи с докладом ВОЗ о коронавирусе

Соединенные Штаты и еще 13 стран выразили свою озабоченность в связи с выходом доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса.

«Мы присоединяемся к общей озабоченности в связи с недавним исследованием, проведенным ВОЗ в Китае, но в то же время подчеркиваем важность совместной работы для разработки и использования быстрого, эффективного, прозрачного, научно обоснованного и независимого процесса международной оценки таких вспышек заболеваний неизвестного происхождения в будущем», — говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США, передает РБК.

Среди стран, которые присоединились к обращению, кроме США указаны Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Израиль, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Республика Корея, Словения и Великобритания.

В заявлении особо отмечается необходимость проведения исследований на животных и содержится призыв к скорейшей активизации второй фазы исследований, которые проводит ВОЗ.

ВОЗ обнародовала доклад о происхождении коронавируса ранее 30 марта. В нем представлены четыре версии происхождения инфекции. Наиболее вероятной названа передача коронавируса от летучих мышей человеку через животное-посредника. В качестве возможной указывается вариант прямой передачи вируса от летучих мышей к человеку. Маловероятная версия — передача коронавируса через охлажденные продукты и «крайне маловероятная» — утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане.