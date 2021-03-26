В мире число заражений коронавирусом превысило 126,06 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 126068887 (+632494 за сутки) по данным Worldometer на 8:20 26 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2767376 (+10608) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21565794 (+191100) человека, из них 92391 (+756) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 101735717 (+430786) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30774033 (+67046) случаями заражения, Бразилия – 12324765 (+97586), Индия – 11846082 (+59069), Россия – 4492692 (+9221) и Франция – 4424087 (+45641). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 97586, США – 67046, Индия – 59069, Франция – 45641, Польша – 34151. Беларусь (1141) – на 57 (-8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 559744, Бразилия – 303726, Мексика – 199627, Индия – 160983 и Великобритания – 126445. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2639, США – 1165, Мексика – 579, Польша – 520, Италия – 460. Беларусь – на 69 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 314993 случая заражения коронавирусом и 2193 смерти.