В мире число заражений коронавирусом превысило 126,7 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 126708448 (+639561 за сутки) по данным Worldometer на 9:21 27 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2779848 (+12472) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21479730 (-86064) человек, из них 92548 (+157) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 102178870 (+443153) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30853032 (+76976) случаями заражения, Бразилия – 12407323 (+82558), Индия – 11908373 (+62291), Россия – 4501859 (+9167) и Франция – 4465956 (+41869). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 82558, США – 76976, Индия – 62291, Франция – 41869, Польша – 35143. Беларусь (1425) – на 52 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 561142, Бразилия – 307326, Мексика – 200211, Индия – 161275 и Великобритания – 126515. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 3600, США – 1289, Испания – 590, Мексика – 584, Италия – 457. Беларусь – на 69 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 316418 случаев заражения коронавирусом и 2202 смерти.