В мире число заражений коронавирусом превысило 123,43 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 123437233 (+538544 за сутки) по данным Worldometer на 9:10 21 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2722111 (+8531) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21288007 (+150710) человек, из них 90073 (+648) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 99427115 (+379303) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30482127 (+55908) случаями заражения, Бразилия – 11950459 (+73450), Индия – 11598710 (+43815), Россия – 4447570 (+9632) и Великобритания – 4291271 (+5587). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 73450, США – 55908, Индия – 43815, Франция – 35345, Польша – 26405. Беларусь (1355) – на 45 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 554871, Бразилия – 292856, Мексика – 197219, Индия – 159790 и Великобритания – 126122. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2331, США – 792, Мексика – 613, Италия – 401, Россия – 392. Беларусь – на 63 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 309293 случая заражения коронавирусом и 2148 смертей.