В мире число заражений коронавирусом превысило 121,81 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 121817583 (+583437 за сутки) по данным Worldometer на 6:42 18 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2692699 (+10487) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 20918238 (+153823) человек, из них 88955 (+297) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 98206646 (+419127) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30294798 (+62794) случаями заражения, Бразилия – 11700431 (+90830), Индия – 11474302 (+35838), Россия – 4418436 (+8998) и Великобритания – 4274579 (+5758). Беларусь – на 47 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 90830, США – 62794, Франция – 38501, Индия – 35838, Польша – 25052. Беларусь (1124) – на 54 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 550649, Бразилия – 285136, Мексика – 195119, Индия – 159250 и Великобритания – 125831. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2736, США – 1288, Польша – 453, Италия – 431, Россия – 427. Беларусь – на 68 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 305270 случаев заражения коронавирусом и 2121 смерть.