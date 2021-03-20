В мире число заражений коронавирусом превысило 122,89 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 122898689 (+521787 за сутки) по данным Worldometer на 7:26 20 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2713580 (+10325) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21137297 (+143988) человек, из них 89425 (+251) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 99047812 (+367474) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 30425787 (+65981) случаями заражения, Бразилия – 11877009 (+89409), Индия – 11554895 (+40950), Россия – 4437938 (+9699) и Великобритания – 4285684 (+4802). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 89409, США – 65981, Индия – 40950, Польша – 25998, Италия – 25735. Беларусь (1414) – на 49 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 554104, Бразилия – 290525, Мексика – 196606, Индия – 159594 и Великобритания – 126026. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2730, США – 1268, Мексика – 698, Россия – 443, Польша – 419. Беларусь – на 69 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 307938 случаев заражения коронавирусом и 2139 смертей.