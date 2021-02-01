В январе минимум 46 человек были осуждены по уголовным политическим делам

Не менее 46 человек были осуждены в январе в Беларуси по уголовным делам, имеющим политически мотивированный характер и возбужденным против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников поствыборных акций протеста.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", с начала избирательной кампании 2020 года и по 1 февраля известны более 770 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 217 человек из этого списка на данный момент являются политическими заключенными.

С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года, почти за девять месяцев в стране заведено более 1800 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.

В январе 2021 года белорусские суды в течение января вынесли минимум 46 приговоров по уголовным делам, имеющим политическую окраску.

Больше всего человек осудили по ст. 342 Уголовного кодекса (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) – 18. Минимум 11 человек были наказаны по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Были вынесены приговоры по 16 уголовным делам, возбужденным по диффамационным статьям: за оскорбление государственной символики по ст. 370 УК – осуждено 4 человека, за оскорбление представителя власти (ст. 369 УК) – 8 человек, за оскорбление президента (ст. 368 УК) – 4 человека, по статье за клевету (188 УК) – 2 человека.

Также 7 человек были осуждены по статье о хулиганстве (ст. 339 УК ) - за разбросанные саморезы, ”оскорбительные“ надписи и ”циничные" акции с чучелами милиционеров.

Что касается видов наказания, то большинство (18 человек) из 46 осужденных по “политическим” делам за январь были осуждены на ограничение свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа (“химия”).

13 человек получили различные сроки лишения свободы (12 человек – в колонии общего режима, 1 (Виктор Борушко) – в колонии усиленного режима). Самые большие сроки в январе получили активист из Березовки Витольд Ашурок (5 лет колонии общего режима по ст. 364 УК и 342 УК) и 32-летний предприниматель из Минска Виктор Борушко (5 лет колонии усиленного режима по ст. 147 УК).

11 человек, по сведениям “Весны”, были осуждены на сроки от 6 месяцев до трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение (“домашняя химия”). В основном «домашнюю химию» получали фигуранты уголовных дел по диффамационным статьям.