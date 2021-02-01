Задержанные в день приезда Лукашенко в БГУ преподаватели приговорены к аресту

29 января, когда Лукашенко приезжал в БГУ, были задержаны три преподавателя университета.

Двух из них — Павла Петрова с факультета радиофизики и компьютерных технологий и его бывшую коллегу Светлану Волчек — судили за неповиновение по статье 23.4 КоАП. Следующие 14−15 суток они проведут под арестом.

Бывшую преподавательницу БГУ и участницу стачкома университета Светлану Волчек задержали рано утром 29 января. Она успела написать, что дверь ее квартиры взламывают, — после этого связь с ней пропала. В тот же день ее судили в суде Фрунзенского района Минска по статье 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Как сообщают родственники и волонтеры, экс-преподавательницу БГУ признали виновной и назначили ей 14 суток ареста.

Вместе со Светланой задержали и ее мужа Михаила Волчека. Его тоже судили по статье 23.4 КоАП. Решение суда — 15 суток ареста, передает tut.by

Павел Петров — один из создателей белорусского спутника BSU Sat-1 — преподавал на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ. Его также задержали утром 29 января, а 1 февраля осудили по статье 23.4 КоАП.

В протоколе указано, что Павел Петров оказал сопротивление, когда сотрудники органов выводили его из подъезда: он держался за поручни, садился на землю, упирался ногами. В своих пояснениях суду преподаватель рассказал, что около 10 утра 29 января к нему пришло восемь сотрудников правоохранительных органов, которые в присутствии понятых изъяли у него технику. После его увезли в РУВД, сейчас он находится на Окрестина. Никакого сопротивления, утверждал Павел, он не оказывал. Суд Фрунзенского района района решил, что вина преподавателя доказана, — и назначил ему 15 суток ареста.

Кроме этого, вечером 28 января задержали преподавательницу географического факультета БГУ Ольгу Ковалевскую. На нее составили два протокола — по статьям 23.34 и 23.4 КоАП. 29 января ее дело рассмотрели в суде Фрунзенского района и, по информации волонтеров, направили на доработку.