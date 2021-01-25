Суд не удовлетворил жалобу защиты Максима Знака на продление срока его заключения

Суд Партизанского района Минска 25 января оставил без удовлетворения жалобу защиты юриста Максима Знака на продление срока его заключения под стражу.

Таким образом, Знак остается в СИЗО как минимум до 9 марта. О продлении срока заключения стало известно несколько дней назад, передает БелаПАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Лаевского.

Лаевский утверждает, что с момента задержания Знака в сентябре 2020 года ни орган следствия, ни суды не представили никаких фактов, которые с точки зрения закона могли бы объяснить необходимость его заключения. «Не приведено таких фактов и при продлении меры пресечения, и сегодня на суде», — отметил адвокат.

Применение такой меры, считает Лаевский, расходится с требованиями Уголовно-процессуального кодекса и противоречит международным правовым актам, запрещающим произвольное заключение под стражу. «На этом основании мы говорим, что решение суда, который оставил без внимания такие нарушения, не может быть правомерным и также нарушает законодательство», — сказал защитник.

Он сообщил, что Знак на суде не присутствовал ни физически, ни через каналы видеосвязи — суд посчитал это необязательным.

Лаевский заявил, что защита будет обжаловать решение районного суда в Минском городском суде.