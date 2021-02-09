Последнее обновление: 09.02.2021 15:09

Волонтер штаба Бабарико пытается расшифровать суть обвинения

Волонтер штаба Бабарико Левон Халатрян и его адвокат Владимир Пыльченко не могут уловить суть обвинений, предъявленных Халатряну.

Об этом сообщил Пыльченко по итогам первого дня судебного процесса. Халатряна обвиняют по части первой статьи 342 — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Левон свою вину не признает.

«Обвинение, как говорил мой подзащитный, составлено таким образом, что понять его смысл практически невозможно. Левон просил суд в соответствии с УПК объяснить суть того, в чем его обвиняют. Обвинение состоит из четырех страниц, из них три – это сплошной текст с одной точкой. В этой громоздкой лексической конструкции понять, что имелось ввиду, очень сложно любому человеку. До конца Левон не понимает, в чем его обвиняется. Защита также пробует расшифровать, в чем его обвиняют», — рассказал адвокат Владимир Пыльченко.

Сегодня в суде зачитали два тома из уголовного дела, остался еще один том, а затем будут прения сторон. Судебное заседание перенесли на 10 утра 16 февраля, сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Халатрян был задержан днем 11 августа. Его избили в здании ГУБОПиК, требовали выдать пароль от телефона. Медицинское освидетельствование провели только через две недели после задержания, когда уже не было следов ушиба головы.

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