Последнее обновление: 29.01.2021 14:06

Поддержавший Тихановскую экс-директор завода получил 4,5 года тюрьмы за взятку

Бывший директор комбикормового завода в поселке Россь Волковысского района Гродненской области Георгий Дедюшко получил 4,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима за взятку в крупном размере (20,1 тыс. рублей).

Приговор оглашен 25 января в суде Волковысского района. Дедюшко должен также заплатить штраф в размере 8,7 тыс. рублей (300 базовых величин). Бывшему директору запрещено занимать определенные должности в течение двух с половиной лет, сообщает Белапан.

52-летнего Дедюшко обвинили в получении взяток от партнеров из организации «Зерновые традиции» за обеспечение своевременной отгрузки кормов в необходимом количестве.

Его жена Майя Дедюшко ранее заявила, что дело мужа может быть связано с политической позицией мужа: он не заставлял своих сотрудников оставлять подписи за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты. Вместе с женой директор участвовал в предвыборных митингах Светланы Тихановской и мирных акциях протеста.

В семье Дедюшко шесть детей, из них четверо несовершеннолетних, младшему один год. Семья живет на детское пособие.

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