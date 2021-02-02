Последнее обновление: 02.02.2021 18:17

МВД Беларуси отказало Колесниковой в возбуждении дела по факту ее похищения

Следственный комитет и МВД Беларуси отказались возбуждать уголовное дело по факту похищения Марии Колесниковой.

Колесникова еще 10 сентября Мария подала заявление о возбуждении уголовного дела, называя все имена и должности людей, которые организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Беларуси.

«Следственный комитет решил не рассматривать заявление Марии, а передал его в Министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела», - сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«27 января я получила отказ в возбуждении уголовного дела. Удивлена ли я? О, нет! Там, в кабинете Карпенкова, господа Казакевич и Павлюченко во всех подробностях рассказали, что меня ждёт, если я не покину страну: СИЗО, тюрьмы, унизительные досмотры, подорванное здоровье, забвение. Я забуду о книгах (Харари, Хокинг, чао!), о музыке тоже, ведь мне переломают пальцы, через месяц обо мне все забудут. 25 лет в колонии, где я буду ему (Казакевичу) форму шить, которую он будет одевать по особым поводам. Так что нет, не удивлена», - цитирует Колесникову пресс-служба.

«Я буду дальше обращаться в Генеральную прокуратуру, в суд, а вы можете ещё хоть 10 дел на меня завести. Вас это уже не спасет. Вы это сделали — вы это знаете, я знаю, ваши министры знают, глава государства знает, коллеги и соучастники знают, свидетели (а их немало), ваши дети знают, жёны, ваши родители, друзья и близкие. Вы это сделали!», - заявила Мария Колесникова.

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