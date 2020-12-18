В мире число заражений коронавирусом превысило 75,28 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 75283501 (+749326 за сутки) по данным Worldometer на 9:33 18 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1668367 (+13141) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 20761907 (+255504) человек, из них 107200 (-298) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 52853227 (+480681) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 17627070 (+231269) случаями заражения, Индия – 9977834 (+26762), Бразилия – 7111527 (+68832), Россия – 2762668 (+28214) и Франция – 2427316 (+18254). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 231269, Бразилия – 68832, Великобритания – 35383, Германия – 30951, Россия – 28214. Беларусь (1834) – на 46 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 317929, Бразилия – 184876, Индия – 144829, Мексика – 115769 и Италия – 67220. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3278, Бразилия – 1054, Германия – 724, Италия – 683, Мексика – 670. Беларусь – на 76 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 167731 случай заражения коронавирусом и 1299 смертей.