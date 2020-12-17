В мире число заражений коронавирусом превысило 74,53 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 74534175 (+682339 за сутки) по данным Worldometer на 7:42 17 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1655226 (+12808) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 20506403 (+151934) человека, из них 107498 (+244) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 52372546 (+527597) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 17392618 (+246996) случаями заражения, Индия – 9951072 (+18164), Бразилия – 7042695 (+68437), Россия – 2734454 (+26509) и Франция – 2409062 (+17615). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 246996, Бразилия – 68437, Турция – 29718, Германия – 28969, Россия – 26509. Беларусь (1838) – на 45 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 314577, Бразилия – 183822, Индия – 144487, Мексика – 115099 и Италия – 66537. Беларусь – на 75 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3486, Бразилия – 968, Мексика – 801, Германия – 749, Италия – 680. Беларусь – на 74 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 165897 случаев заражения коронавирусом и 1291 смерть.