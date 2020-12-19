В мире число заражений коронавирусом превысило 76,01 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 76013851 (+730350 за сутки) по данным Worldometer на 9:16 19 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1681255 (+12888) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 21050438 (+288531) человек, из них 106815 (-385) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 53282158 (+428931) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 17888353 (+254680) случаями заражения, Индия – 10004825 (+25991), Бразилия – 7163912 (+52385), Россия – 2791220 (+28552) и Франция – 2442990 (+15674). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 254680, Бразилия – 52385, Германия – 31553, Россия – 28552, Великобритания – 28507. Беларусь (1917) – на 43 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 320845, Бразилия – 185687, Индия – 145171, Мексика – 116487 и Италия – 67894. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2794, Германия – 838, Бразилия – 811, Мексика – 718, Италия – 674. Беларусь – на 73 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 169648 случаев заражения коронавирусом и 1308 смертей.