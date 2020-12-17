ВОЗ посоветовала отмечать Новый год на улице

Жителям Европы в связи с пандемией коронавирусной инфекции рекомендуется по возможности собираться на Рождество и Новый год на улицах. Такой пункт содержится в рекомендациях ВОЗ, выпущенных специально в преддверии праздников.

«По возможности, собрания следует проводить на улице, их участники должны носить маски и соблюдать дистанцию», — сообщили в организации. При этом для празднования в помещении следует позаботиться, чтобы в нем собиралось не слишком много людей, а само помещение хорошо вентилировалось — это снизит риски заражения.

В ВОЗ объяснили, что праздники в помещении даже небольшими группами опасны: обычно в таких компаниях присутствуют люди разных возрастов и из разных семей, передает РБК.

По мнению организации, из-за несоблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции во время праздников в первые недели и месяцы 2021 года в Европе возможны новые вспышки COVID-19. В ВОЗ дали властям несколько рекомендаций, чтобы минимизировать риски дальнейшего распространения болезни.

Страны должны рассмотреть возможность отмены рождественских ярмарок и массовых праздничных мероприятий. Рождественские службы следует проводить на воздухе и ограничить число их участников. На горнолыжных курортах нужно исключить массовые собрания людей в закрытых помещениях. Гражданам же стоит избегать общественного транспорта, который в праздничные дни традиционно переполнен.