В мире число заражений коронавирусом превысило 72,64 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 72646648 (+519867 за сутки) по данным Worldometer на 7:40 14 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1618908 (+6949) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 20162920 (+155377) человек, из них 106179 (-635) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 50864820 (+357541) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 16737267 (+187901) случаями заражения, Индия – 9884716 (+27336), Бразилия – 6901990 (+21395), Россия – 2653928 (+28080) и Франция – 2376852 (+11533). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 187901, Россия – 28080, Индия – 27336, Турция – 26919, Бразилия – 21395. Беларусь (1961) – на 39 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 306459, Бразилия – 181419, Индия – 143393, Мексика – 113704 и Италия – 64520. Беларусь – на 74 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1379, Мексика – 685, Россия – 488, Италия – 484, Индия – 338. Беларусь – на 65 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 160295 случаев заражения коронавирусом и 1263 смерти.