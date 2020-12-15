В мире число заражений коронавирусом превысило 73,21 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 73212302 (+565654 за сутки) по данным Worldometer на 10:24 15 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1628442 (+9534) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 20229998 (+67078) человек, из них 106523 (+344) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 51353862 (+489042) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 16942980 (+198805) случаями заражения, Индия – 9906507 (+21791), Бразилия – 6929409 (+27419), Россия – 2681256 (+27328) и Франция – 2379915 (+3063). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 198805, Турция – 29617, Бразилия – 27419, Россия – 27328, Индия – 21791. Беларусь (1853) – на 38 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 308091, Бразилия – 181945, Индия – 143746, Мексика – 113953 и Италия – 64011. Беларусь – на 74 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1621, Бразилия – 526, Россия – 491, Германия – 481, Россия – 450. Беларусь – на 63 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 162148 случаев заражения коронавирусом и 1273 смерти.