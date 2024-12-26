Доллар дорожает к основным мировым валютам

Курс доллара США растет к евро, фунту стерлингов и иене утром в четверг.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index растет на 0,07%.

Активность на мировых рынках остается минимальной, поскольку многие биржи все еще закрыты на рождественские праздники и публикации важных статданных на этой неделе не ожидается.

Евро по данным на 10:44 снизился к доллару на 0,12% до $1,0395 по сравнению с $1,0407 на закрытие торгов в среду, евро теряет около 0,1%.

Фунт стерлингов дешевеет на 0,26% и торгуется на уровне $1,2525 по сравнению с $1,2561 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно японской иены увеличился на 0,06% и составляет 157,43 иены против 157,33 иены в конце предыдущих торгов.