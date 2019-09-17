Доллар дешевеет к евро после роста накануне

Доллар дешевеет к евро в ходе торговой сессии во вторник после роста накануне. В центре внимания участников рынка на этой неделе находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Согласно консенсус-прогнозу участников рынка и экспертов, заседание завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Также на этой неделе решение касательно денежно-кредитной политики примет Банк Японии, итоги сентябрьского заседания регулятора будут известны в четверг.

Трейдеры на этой неделе также следят за ситуацией на нефтяном рынке. Как сообщалось, нефтяные объекты Саудовской Аравии в минувшие выходные были атакованы беспилотниками. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), это самые серьезные перебои с поставками в истории, превышающие даже ущерб от исламской революции в Иране в 1978-1979 годах и нефтяного эмбарго после арабо-израильской войны 1973-1974 годов.

По состоянию на 16:15 евро вырос на 0,21% - до $1,1024 по сравнению с $1,1001 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской поднялась на 0,29% - до119,29 иены по сравнению со 118,96 иены в понедельник.

Курс доллара повысился на 0,11% и составил 108,24 иены против 108,12 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опускается на 0,06%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, растет на 0,07%.

Между тем австралийский доллар продолжает существенно дешеветь по отношению к доллару США после публикации протокола очередного заседания Резервного банка Австралии (австралийского ЦБ), который показал, что регулятор рассмотрит возможность дальнейшего снижения ставки в случае необходимости. Австралийский доллар снизился на 0,39% - до $0,6838 против $0,6865 по итогам предыдущей сессии.